Помпео обсудил с Гутеррешем ситуацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем обстановку на Ближнем Востоке, сообщили в американском Госдепартаменте.

«Госсекретарь США Майк Помпео провёл разговор с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Они обсудили последнее развитие событий на Ближнем Востоке, а также важность Устава ООН», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус.

Ранее Помпео пообещал Ираку предпринять все необходимые меры для защиты американцев и иракцев.

В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани и выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.