Помпео пообещал премьеру Ирака обеспечить защиту граждан обеих стран

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Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди пообещал предпринять все необходимые меры для защиты американцев и иракцев.
Помпео пообещал премьеру Ирака обеспечить защиту граждан обеих стран
  • Reuters

«Говорил сегодня с премьер-министром Ирака... относительно атаки Ирана на суверенитет Ирака. Мы сделаем всё возможное для защиты граждан США и Ирака и наших общих интересов», — написал Помпео в Twitter.

Ранее МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах Ирана и вручил ему ноту с осуждением ударов по военным базам США на иракской территории.

В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани и выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.

Сулеймани погиб в ночь на 3 января в окрестностях аэропорта в Багдаде в результате ракетного обстрела США.

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