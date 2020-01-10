Помпео пообещал премьеру Ирака обеспечить защиту граждан обеих стран
- Reuters
«Говорил сегодня с премьер-министром Ирака... относительно атаки Ирана на суверенитет Ирака. Мы сделаем всё возможное для защиты граждан США и Ирака и наших общих интересов», — написал Помпео в Twitter.
Ранее МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах Ирана и вручил ему ноту с осуждением ударов по военным базам США на иракской территории.
В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани и выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.
Сулеймани погиб в ночь на 3 января в окрестностях аэропорта в Багдаде в результате ракетного обстрела США.