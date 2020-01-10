В Румынии заявили о «наращивании» военных сил России в Чёрном море
- Премьер-министр Румынии Людовик Орбан
- Reuters
«Мы обсудили ситуацию по безопасности в Чёрном море, которая ухудшается из-за увеличения Россией военного присутствия. Я подчеркнул важность консолидации роли НАТО в регионе Чёрного моря», — цитирует его «Укринформ».
Орбан также отметил намерение сторон продолжить совместную работу по укреплению присутствия сухопутных и военно-морских сил НАТО на «восточном фланге».
В конце октября в НАТО заявили об увеличении присутствия в Черноморском регионе.
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад о стратегии противодействия «влиянию» России в Черноморском регионе.
Подробнее — в материале RT.