В Румынии заявили о «наращивании» военных сил России в Чёрном море

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Премьер-министр Румынии Людовик Орбан после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Чёрном море на фоне «наращивания» Россией военного присутствия в регионе.
В Румынии заявили о «наращивании» военных сил России в Чёрном море
  • Премьер-министр Румынии Людовик Орбан
  • Reuters

«Мы обсудили ситуацию по безопасности в Чёрном море, которая ухудшается из-за увеличения Россией военного присутствия. Я подчеркнул важность консолидации роли НАТО в регионе Чёрного моря», — цитирует его «Укринформ».

Орбан также отметил намерение сторон продолжить совместную работу по укреплению присутствия сухопутных и военно-морских сил НАТО на «восточном фланге».

В конце октября в НАТО заявили об увеличении присутствия в Черноморском регионе.

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад о стратегии противодействия «влиянию» России в Черноморском регионе.

Подробнее — в материале RT.

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