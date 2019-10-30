Генсек НАТО заявил об усилении присутствия альянса в Чёрном море

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс увеличивает присутствие в Черноморском регионе, который имеет «огромное стратегическое значение».
Генсек НАТО заявил об усилении присутствия альянса в Чёрном море
  • Reuters

«Для НАТО ситуация в Чёрном море имеет огромное стратегическое значение», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг напомнил, что три прибрежных страны Чёрного моря — Румыния, Болгария и Турция — состоят в НАТО.

По его словам, Украина и Грузия, также прибрежные страны, являются партнёрами альянса. 

Он добавил, что «присутствие в регионе увеличивается». Столтенберг отметил, что присутствие четырёх кораблей НАТО в порту Одессы является подтверждением того, насколько важным является регион для НАТО, и демонстрирует поддержку Киеву.

Ранее Белоруссия и США обсудили учения НАТО вблизи белорусских границ.

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