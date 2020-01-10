Белый дом оценил резолюцию об ограничении полномочий Трампа по Ирану

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Резолюция Палаты представителей США об ограничении военных полномочий американского президента Дональда Трампа на военные действия против Ирана подрывает способность Вашингтона противостоять угрозам со стороны Тегерана, заявили в Белом доме.
Белый дом оценил резолюцию об ограничении полномочий Трампа по Ирану
  • Reuters

«Резолюция Палаты (представителей США. — RT) направлена на то, чтобы подорвать способность Вооружённых сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил, это попытка помешать президенту защитить страну и её интересы в регионе от сохраняющихся угроз», — следует из заявления заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

В Белом доме подчеркнули, что подобные действия со стороны американского конгресса «полностью ошибочны».

Там также назвали данную резолюцию нелепой и политической, так как она «не имеет силы закона».

Ранее Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.

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