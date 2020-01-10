Белый дом оценил резолюцию об ограничении полномочий Трампа по Ирану

Резолюция Палаты представителей США об ограничении военных полномочий американского президента Дональда Трампа на военные действия против Ирана подрывает способность Вашингтона противостоять угрозам со стороны Тегерана, заявили в Белом доме.

«Резолюция Палаты (представителей США. — RT) направлена на то, чтобы подорвать способность Вооружённых сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил, это попытка помешать президенту защитить страну и её интересы в регионе от сохраняющихся угроз», — следует из заявления заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

В Белом доме подчеркнули, что подобные действия со стороны американского конгресса «полностью ошибочны».

Там также назвали данную резолюцию нелепой и политической, так как она «не имеет силы закона».

Ранее Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.