Новый посол Великобритании прибыла в Россию

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Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в Россию и скоро вручит верительные грамоты российскому МИД и российскому президенту Владимиру Путину.
Новый посол Великобритании прибыла в Россию
  • © Foreign & Commonwealth Office

«Новый назначенный посол Великобритании в России Дебора Броннерт сегодня прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и президенту России», — говорится в сообщении британского посольства в Facebook.

Отмечается, что Броннерт ранее работала в Москве на должности советника по вопросам экономики и торговли.

До назначения на должность посла она занимала пост генерального директора по экономическим и глобальным вопросам, а также была попечителем Британского совета.

1 января посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва оптимистично оценивает возможность выстраивания партнёрских отношений с Великобританией.

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