Посол оценил возможность улучшения отношений России и Британии

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва оптимистично оценивает возможность выстраивания партнёрских отношений с Великобританией.

«Мы с оптимизмом смотрим на возможности выстраивания взаимовыгодных партнёрских отношений», — говорится в новогоднем поздравлении Келина, опубликованном на сайте диппредставительства.

По его словам, для Британии закончился период политической турбулентности.

Посол подчеркнул, что прошедший 2019 год был для Соединённого Королевства во многом решающим.

Он также отметил рост товарооборота между Россией и Британией.

«Великобритания, в свою очередь, по-прежнему остаётся одним из крупнейших в Европе источников прямых иностранных инвестиций для России», — добавил Келин.

13 декабря депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с Inforeactor оценил перспективы отношений России и Великобритании после победы Консервативной партии во главе с британским премьер-министром Борисом Джонсоном на парламентских выборах.