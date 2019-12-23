Джонсон оценил вероятность перезагрузки отношений с Россией

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью изданию The Spectator сообщил о невозможности перезагрузки отношений с Россией.
Джонсон оценил вероятность перезагрузки отношений с Россией
  • Reuters

«О чём я действительно поменял своё мнение, так это о возможности перезагрузки отношений с Россией. Я считал, как и многие главы МИД и премьер-министры в прошлом, что мы могли бы начать с самого начала с Россией... Я очень разочаровался в том, что был не прав», — сказал он.

При этом Джонсон назвал Россию великой страной, вместе с которой Великобритания сражалась против фашизма.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Джонсону после парламентских выборов в Великобритании выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Лондона.

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