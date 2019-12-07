В Британии допустили «вмешательство России» в выборы 12 декабря
- Reuters
Об этом она заявила в беседе с журналисткой Sky News Софи Ридж.
Culture Secretary Nicky Morgan tells Sophy Ridge on Saturday "we should be concerned" about Russian interference in 12 December general election— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) December 7, 2019
Ранее глава британского МИД Доминик Рааб опубликовал в издании The Sunday Telegraph статью «Британия не смогла бы противостоять Путину, если бы Джереми Корбин был премьер-министром».
В ней он называл теракт на Лондонском мосту 29 ноября, в результате которого погибли два человека, напоминанием о многочисленных угрозах безопасности Великобритании.
Вместе с тем министр отметил, что Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, придя к власти, была не способна противостоять ни одной из них.
В посольстве России в Лондоне отреагировали на публикацию главы британского МИД, назвав её манипуляцией темой «российской угрозы» в преддверии выборов в парламент Великобритании.