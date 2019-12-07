В Британии допустили «вмешательство России» в выборы 12 декабря

Короткая ссылка
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Ники Морган призвала власти обеспокоиться «вмешательством России» во всеобщие выборы в стране 12 декабря.
В Британии допустили «вмешательство России» в выборы 12 декабря
  • Reuters

Об этом она заявила в беседе с журналисткой Sky News Софи Ридж.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб опубликовал в издании The Sunday Telegraph статью «Британия не смогла бы противостоять Путину, если бы Джереми Корбин был премьер-министром». 

В ней он называл теракт на Лондонском мосту 29 ноября, в результате которого погибли два человека, напоминанием о многочисленных угрозах безопасности Великобритании.

Вместе с тем министр отметил, что Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, придя к власти, была не способна противостоять ни одной из них.

В посольстве России в Лондоне отреагировали на публикацию главы британского МИД, назвав её манипуляцией темой «российской угрозы» в преддверии выборов в парламент Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить