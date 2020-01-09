В бундестаге прокомментировали решение США о санкциях против Ирана

Официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александр Ной заявил, что американские санкции против Ирана идут вразрез со многими договорённостями, но это, по крайней мере, не военная эскалация.

«То, что Трамп вновь говорит о санкциях, ломает многое, но, по крайней мере, он не требует эскалации», — цитирует РИА Новости Ноя.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.

7 января советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал причину убийства генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.

По его словам, Белый дом располагал информацией о том, что Сулеймани готовил убийства большого числа американских дипломатов и солдат.