В бундестаге прокомментировали решение США о санкциях против Ирана
- Reuters
«То, что Трамп вновь говорит о санкциях, ломает многое, но, по крайней мере, он не требует эскалации», — цитирует РИА Новости Ноя.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
7 января советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал причину убийства генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.
По его словам, Белый дом располагал информацией о том, что Сулеймани готовил убийства большого числа американских дипломатов и солдат.