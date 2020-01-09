СМИ: США заявили о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором говорится о готовности Вашингтона к переговорам с Тегераном без предварительных условий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

В письме отмечается, что цель переговоров — «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима».

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Иран запустил 16 баллистических ракет по военным американским базам в Ираке как минимум с трёх позиций, 12 из них попали в цель. По его словам, 11 ракет поразили авиабазу Айн аль-Асад, ещё одна — базу в Эрбиле, были повреждены вертолёт, палатки и парковочные площадки.

Ракетная атака стала ответом на убийство 3 января иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.