СМИ: США заявили о готовности к переговорам с Ираном
- AFP
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.
В письме отмечается, что цель переговоров — «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима».
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Иран запустил 16 баллистических ракет по военным американским базам в Ираке как минимум с трёх позиций, 12 из них попали в цель. По его словам, 11 ракет поразили авиабазу Айн аль-Асад, ещё одна — базу в Эрбиле, были повреждены вертолёт, палатки и парковочные площадки.
Ракетная атака стала ответом на убийство 3 января иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.