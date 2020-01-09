СМИ: Багдад подвергся новому ракетному обстрелу
Об этом информирует Al Mayadeen.
Отмечается, что две ракеты упали в зелёной зоне в центре Багдада, где расположены дипломатические представительства.
Также уточняется, что в районе слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.
Ранее сообщалось, что ВВС и ПВО Израиля приведены в боевую готовность после сообщений о ракетном обстреле Ираном баз США в Ираке.
В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам в Ираке, выпустив «десятки» ракет.
О том, как США отреагировали на ракетные удары Ирана по американским базам, — в материале RT.