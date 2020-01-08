SANA: Военные США покинули сирийские базы и направились в Ирак
- Reuters
Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Уточняется, что солдаты и около 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком.
Вместе с этим с базы в сирийском городе Шаддади также выехали 50 грузовиков с военной техникой и направились в сторону иракской границы.
8 января Иран нанёс удары по военным базам США в Ираке. Военная операция «Мученик Сулеймани» стала ответом на убийство Соединёнными Штатами генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.
Позднее в НАТО прокомментировали ракетный удар Ирана по силам США.
Подробнее — в материале RT.