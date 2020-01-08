Захарова прокомментировала удары Ирана по базам США в Ираке
- РИА Новости
По её словам, это то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали.
«Сейчас очередной виток напряжённости, который спровоцирован, очевидно, соответствующей политикой, которую проводили страны Запада, в первую очередь, конечно, США, реализуя очень странную, недальновидную политику», — заявила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Она отметила, что этот виток напряжённости в регионе произошёл из-за накопившейся критической массы противоречий.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Персидском заливе.
8 января Иран нанёс удары по военным базам США в Ираке. Военная операция «Мученик Сулеймани» стала ответом на убийство США генерала КСИР.