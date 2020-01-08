Захарова прокомментировала удары Ирана по базам США в Ираке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ракетные удары Ирана по американским базам в Ираке, назвав их свидетельством эскалации конфликта.

По её словам, это то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали.

«Сейчас очередной виток напряжённости, который спровоцирован, очевидно, соответствующей политикой, которую проводили страны Запада, в первую очередь, конечно, США, реализуя очень странную, недальновидную политику», — заявила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она отметила, что этот виток напряжённости в регионе произошёл из-за накопившейся критической массы противоречий.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Персидском заливе.

8 января Иран нанёс удары по военным базам США в Ираке. Военная операция «Мученик Сулеймани» стала ответом на убийство США генерала КСИР.