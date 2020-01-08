Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Персидском заливе
- Reuters
«Обсудили ситуацию, которая сложилась в Персидском заливе в результате неправомерных и очень рискованных акций Соединённых Штатов на территории Ирака против иранских граждан, включая командующего КСИР Сулеймани», — сказал министр.
По его словам, стороны высказались за решение проблем в регионе только мирными методами на основе международного права.
8 января Иран провёл военную операцию «Мученик Сулеймани» в ответ на убийство США генерала КСИР. Ракетные удары были нанесены по американским военным базам в Ираке.