Саркози предстанет перед судом по делу о взяточничестве

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Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о взяточничестве.
Саркози предстанет перед судом по делу о взяточничестве
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на суд.

«Бывший президент Франции Саркози предстанет перед судом 5 октября по обвинению во взяточничестве», — пишет агентство.

В октябре 2019 года Кассационный суд Франции отклонил ходатайство Саркози по делу «Бигмалион», которое касается финансирования его предвыборной кампании в 2012 году.

В марте 2018 года сообщалось, что Саркози намерен обжаловать решение о возобновлении дела о коррупции и злоупотреблении влиянием в отношении него.

В октябре 2018 года Апелляционный суд Парижа отклонил ходатайство об отмене передачи в суд дела, по которому Саркози обвиняется в попытках оказать давление на следствие

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