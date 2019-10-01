Кассационный суд Франции не стал отменять процесс над Саркози

Кассационный суд Франции отклонил ходатайство экс-президента страны Николя Саркози по делу «Бигмалион», которое касается финансирования его предвыборной кампании в 2012 году. Об этом информирует France Info.

Сообщается, что Саркози пытался опротестовать передачу в суд дела по обвинению его в нарушении правил финансирования предвыборной кампании в 2012 году.

Следствие утверждает, что в 2012 году бывший президент Франции потратил на предвыборную кампанию для второго тура более €42 млн, в то время как, согласно закону, максимальная сумма расходов могла быть чуть более €22 млн. Значительная часть операции была проведена через рекламную фирму «Бигмалион».

Политику грозит лишение свободы сроком на год и штраф в размере €3750.

В марте 2018 года сообщалось, что Саркози намерен обжаловать решение о возобновлении дела о коррупции и злоупотреблении влиянием в отношении него.

В октябре апелляционный суд Парижа отклонил ходатайство об отмене передачи в суд дела, по которому Саркози обвиняется в попытках оказать давление на следствие.