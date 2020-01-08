Президент Эстонии поддержала действия США против Ирана

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония поддерживает Соединённые Штаты в действиях против Ирана.

По её словам, Иран в последние десятилетия неоднократно вёл себя агрессивно и не уважал нормы международного права, передаёт Интерфакс.

«Поведение страны представляло угрозу международной безопасности и нашим союзникам. Эта угроза не теоретическая, а неоднократно реализовавшаяся, что приводило к силовой реакции США. Мы поддерживаем наших союзников», — сказала она по итогам совещания относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Она осудила ракетные удары Ирана по военным базам международной антитеррористической коалиции в Ираке.

«Разразившийся в последние дни конфликт напрямую касается и Эстонии, которая вносит свой вклад в ослабление напряжённости. Это и наша ответственность: мы являемся членом Совета Безопасности ООН, членом ЕС, наши военнослужащие находятся в Ираке. Мы должны работать по всем каналам вместе со всеми другими странами, чтобы сгладить конфликт и предотвратить раздувание полномасштабного военного противостояния», — указала она.

8 января Иран провёл военную операцию «Мученик Сулеймани» в ответ на убийство США генерала КСИР. Ракетные удары были нанесены по американским военным базам в Ираке.

Франция осудила ракетные удары Ирана, выступив в пользу деэскалации.

В Государственной думе призвали Иран и США сесть за стол переговоров.

Подробнее — в материале RT.