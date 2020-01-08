Роспотребнадзор предупредил о вспышке птичьего гриппа в Польше

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Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке птичьего гриппа в Польше.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание российских граждан на имеющиеся риски и необходимость соблюдения мер профилактики гриппа птиц при посещении этой страны, в том числе рекомендуется избегать контакта на рынках и в местах массового скопления птицы на открытых водоёмах, а также в домашних хозяйствах. Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли», — приводит агентство «Москва» сообщение Роспотребнадзора.

Отмечается, что на ферме в Люблинском воеводстве на северо-востоке Польши началась вспышка высокопатогенного гриппа птиц A(H5N8). 

Ранее Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане.

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