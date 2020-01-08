Источник: Иран поднял в воздух самолёты после взлёта авиации США в ОАЭ

Авиация Ирана поднята в воздух в ответ на взлёт американских истребителей с военной базы в ОАЭ.

«Иранские военные самолеты взлетели с аэродромов в ответ на взлет военных самолетов США с базы в ОАЭ, и барражируют сейчас над страной», — приводит РИА Новости слова военного источника.

В ночь на среду, 8 января, Корпус стражей Исламской революции нанёс удары ракетами по американским базам на западе и на севере Ирака. В КСИР сообщили, что выпустили «десятки» раке. В Пентагоне подтвердили нанесение ударов по базам.

Позднее стало известно, что президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер проводят совещание в Белом доме.

США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.