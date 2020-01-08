Чешские военные прервали обучение коллег в Ираке

Чешские военные из подразделения противохимической защиты и военные полицейские инструкторы пока остаются в Ираке, но прервали работу по обучению местных сил правопорядка.

«В отличие от ряда других стран, которые эвакуировали своих военнослужащих из Ирака или переместили их в некоторые соседние страны в связи с нынешней ситуацией, представители Чехии пока остаются в этой стране», — приводит РИА Новости слова представителя генштаба страны Магдалены Дворжаковой.

Она отметила, что в Ираке находятся для обучения местных коллег 13 чешских военнослужащих из подразделения противохимической защиты и 24 военных полицейских инструктора. Они временно прервали свою деятельность и остаются в казармах.

Ранее сообщалось, что Польша намерена оставить своих военных в Ираке.