В Польше заявили о намерении оставить своих военных в Ираке

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Польша намерена оставить своих военных в Ираке. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после совещания министров с президентом Анджеем Дудой.
В Польше заявили о намерении оставить своих военных в Ираке
  • Reuters

«Мы дискутировали об этом и вчера с генеральным секретарём НАТО, приняли решение остаться», — цитирует его РИА Новости.

Как уточняет агентство, в Ираке находится польский военный контингент в составе 200 человек.

Ранее иракский парламент проголосовал за вывод с территории государства иностранных войск. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями

Также сообщалось, что иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск. По словам министра обороны США Марка Эспера, у американских военных нет планов покидать ближневосточную страну.

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