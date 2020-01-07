Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.

«На протяжении уже многих лет целый ряд политических деятелей в Соединённых Штатах Америки, у которых сконцентрированы различные рычаги власти... регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами. Либо изначально в качестве провокаций создают некие ситуации, которые затем приписываются внешним факторам», — заявила она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Либо, по словам Захаровой, промахи США оправдываются набором этих внешних факторов.

Она добавила, что Вашингтон неоднократно обвинял «во всех бедах» Россию, Китай, а также ряд стран Ближнего Востока.

Ранее Захарова призвала отметить факт, что США признали ошибкой документ о якобы выводе американских войск из Ирака.