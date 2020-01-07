Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами
  • © MFA Russia/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

«На протяжении уже многих лет целый ряд политических деятелей в Соединённых Штатах Америки, у которых сконцентрированы различные рычаги власти... регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами. Либо изначально в качестве провокаций создают некие ситуации, которые затем приписываются внешним факторам», — заявила она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Либо, по словам Захаровой, промахи США оправдываются набором этих внешних факторов.

Она добавила, что Вашингтон неоднократно обвинял «во всех бедах» Россию, Китай, а также ряд стран Ближнего Востока.

Ранее Захарова призвала отметить факт, что США признали ошибкой документ о якобы выводе американских войск из Ирака.

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