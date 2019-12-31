Захарова заявила, что США «положили ноги на стол мировой политики»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США во внешней политике вернулись к протокольным нормам времён Дикого Запада и идут по принципу упрощения, «положив ноги» на стол мировой политики.

«Здесь, мне кажется, нужно понять нынешнюю американскую реальность. И в Госдепе, и в Белом доме она лишена всего наносного с точки зрения протокольной деликатности, назовём это так. И, мне кажется, многое вернулось к временам Дикого Запада», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её мнению, всё заведено по принципу удобства.

«Почему я это сравниванию с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живём с США, которые положили ноги на мировой стол», — заявила она.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов и новый посол США в России Джон Салливан обсудили развитие российско-американских отношений.

Отмечается, что встреча прошла в резиденции главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Россией и США.

23 декабря госсекретарь США Майк Помпео привёл к присяге нового американского посла в России Джона Салливана.