В МИД оценили сообщения об информационной тактике США против России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что американское киберкомандование готовит тактику ведения информационной войны против России.
В МИД оценили сообщения об информационной тактике США против России
  • РИА Новости

«Это всё то же, что на протяжении многих лет активно использовалось нашими западными партнёрами по вмешательству во внутренние дела, в каких-то случаях — по смене внутренних режимов», — сказала Захарова, отвечая на вопрос корреспондента RT.

Она добавила, что в ряде европейских стран происходили медиаатаки, когда через вброс «якобы компрометирующих материалов» оказывалось давление либо на внутреннюю обстановку, либо на международные связи этих стран.

«Подобным заявлением Соединённые Штаты Америки, по большому счёту, легализуют свою деятельность, то есть теперь вопросов относительно того, откуда появляются некие видеозаписи, на которых люди, ассоциирующиеся с русскоязычной средой, занимаются чем-то, как преподносится, нелегальным. Вот за этим теперь, получается, стоят США, о чём они сами же и сказали», — заявила дипломат.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что США разрабатывают тактику информационной войны против России.

Как уточнялось, киберкомандование американских Вооружённых сил разрабатывает меры, направленные против руководства российских служб безопасности, военных и крупных бизнесменов.

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