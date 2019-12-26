СМИ: США разрабатывают тактику информационной войны против России

Американское киберкомандование готовит тактику ведения информационной войны против России для предотвращения вмешательства в выборы президента США в 2020 году.

Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

Отмечается, что киберкомандование американских вооружённых сил разрабатывает меры, направленные против руководства российских служб безопасности, военных и крупных бизнесменов.

Уточняется, что им могут быть отправлены сообщения с предупреждением о последствиях возможного вмешательства в американские выборы.

В Пентагоне и киберкомандовании официально не стали комментировать эту информацию.

Ранее в Министерстве внутренней безопасности США рассказали о способах защиты американских критически важных объектов от «вредоносной киберактивности».