Премьер Ирака провёл телефонные переговоры со Столтенбергом

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Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди провёл телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили текущую обстановку на Ближнем Востоке.
Премьер Ирака провёл телефонные переговоры со Столтенбергом
  • Reuters

«Стороны обсудили сложившийся кризис и развитие угрозы безопасности, а также усилия по предотвращению войны в регионе и деэскалации напряжённости», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства Ирака.

Иракская сторона высоко оценила уровень сотрудничества с НАТО. По словам Абдель Махди, отношения Ирака и Североатлантического альянса являются сбалансированными.

Ранее Столтенберг заявил, что США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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