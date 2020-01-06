Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
- Reuters
«Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ* и НАТО», — приводит Интерфакс его слова на пресс-конференции по итогам срочного заседания Североатлантического совета.
При этом Столтенберг добавил, что Вашингтон предоставил НАТО объяснения своего решения.
Ранее генсек НАТО призвал воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
4 января Столтенберг провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером в связи с убийством Сулеймани при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.