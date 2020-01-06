Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

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США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
  • Reuters

«Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ* и НАТО», — приводит Интерфакс его слова на пресс-конференции по итогам срочного заседания Североатлантического совета.

При этом Столтенберг добавил, что Вашингтон предоставил НАТО объяснения своего решения.

Ранее генсек НАТО призвал воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

4 января Столтенберг провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером в связи с убийством Сулеймани при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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