Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ* и НАТО», — приводит Интерфакс его слова на пресс-конференции по итогам срочного заседания Североатлантического совета.

При этом Столтенберг добавил, что Вашингтон предоставил НАТО объяснения своего решения.

Ранее генсек НАТО призвал воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

4 января Столтенберг провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером в связи с убийством Сулеймани при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.