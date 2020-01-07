Путин направил Курцу телеграмму с поздравлением

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил Себастьяна Курца со вступлением в должность канцлера. В послании российский лидер отметил конструктивный характер отношений Москвы и Вены.
Путин направил Курцу телеграмму с поздравлением
  • Reuters

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продуктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах — на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе», — процитировал телеграмму посол России в Австрии Дмитрий Любинский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что присоединяется к поздравлениям.

7 января федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с Себастьяном Курцем. Он возглавил правительство в коалиции с партией «Зелёные».

4 октября 2019 года партия Курца победила на досрочных парламентских выборах с 37,5% голосов. «Зелёные» тогда вошли в пятёрку победителей с 13,9% голосов.

2 января Курц сообщил, что АНП и «Зелёные» договорились сформировать коалиционное правительство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить