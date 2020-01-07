Путин направил Курцу телеграмму с поздравлением

Президент России Владимир Путин поздравил Себастьяна Курца со вступлением в должность канцлера. В послании российский лидер отметил конструктивный характер отношений Москвы и Вены.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продуктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах — на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе», — процитировал телеграмму посол России в Австрии Дмитрий Любинский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что присоединяется к поздравлениям.

7 января федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с Себастьяном Курцем. Он возглавил правительство в коалиции с партией «Зелёные».

4 октября 2019 года партия Курца победила на досрочных парламентских выборах с 37,5% голосов. «Зелёные» тогда вошли в пятёрку победителей с 13,9% голосов.

2 января Курц сообщил, что АНП и «Зелёные» договорились сформировать коалиционное правительство.