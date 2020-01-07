СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани
- Reuters
Как отмечается, некоторые граждане погибли, а пострадавшие госпитализированы.
🔴تعدادی از تشییع کنندگان بر اثر ازدحام جمعیت در کرمان جان باختند— خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) 7 января 2020 г.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: متاسفانه بر اثر ازدحام و تراکم انبوه جمعیت تشییع کننده در کرمان تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند و تعدادی از مصدومان نیز به مراکز درمانی منتقل شده اند.
РИА Новости со ссылкой на IRIB сообщает, что число погибших достигло 35, ещё 48 пострадали.
7 января парламент Ирана единогласно проголосовал за признание Министерства обороны США и американской армии террористическими организациями после убийства Касема Сулеймани.
Также Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани.
Генерал был убит в ходе спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада 3 января.