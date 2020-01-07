СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани

Несколько человек погибли в результате давки на церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане, сообщает IRIB со ссылкой на службу экстренного реагирования.

Reuters

Как отмечается, некоторые граждане погибли, а пострадавшие госпитализированы. 🔴تعدادی از تشییع کنندگان بر اثر ازدحام جمعیت در کرمان جان باختند



رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: متاسفانه بر اثر ازدحام و تراکم انبوه جمعیت تشییع کننده در کرمان تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند و تعدادی از مصدومان نیز به مراکز درمانی منتقل شده اند. — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) 7 января 2020 г. РИА Новости со ссылкой на IRIB сообщает, что число погибших достигло 35, ещё 48 пострадали. 7 января парламент Ирана единогласно проголосовал за признание Министерства обороны США и американской армии террористическими организациями после убийства Касема Сулеймани. Также Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани. Генерал был убит в ходе спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада 3 января.