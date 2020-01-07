СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани

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Несколько человек погибли в результате давки на церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане, сообщает IRIB со ссылкой на службу экстренного реагирования.
СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани
  • Reuters

Как отмечается, некоторые граждане погибли, а пострадавшие госпитализированы.

РИА Новости со ссылкой на IRIB сообщает, что число погибших достигло 35, ещё 48 пострадали.

7 января парламент Ирана единогласно проголосовал за признание Министерства обороны США и американской армии террористическими организациями после убийства Касема Сулеймани.

Также Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани.

Генерал был убит в ходе спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада 3 января.

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