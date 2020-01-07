В Госдуме оценили намерение Польши бороться с «российской пропагандой»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT слова вице-спикера польского сейма Малгожаты Кидава-Блоньска о необходимости бороться «с ложью о Польше и истории» и с «российской пропагандой, клевещущей на Польшу».

Такой подход к ведению внешней политики Морозов назвал деструктивным и подчеркнул, что подобные решения будут разделять российский и польский народы.

«Я считаю, что это совершенно деструктивный подход в наших двусторонних отношениях. Нужно думать о том, как нам развивать экономические, культурные, научно-технические (связи. — RT). Постоянное педалирование таких аспектов не приведёт ни к чему хорошему, только дальше будет разделять наши народы, которые, я уверен, в перспективе заинтересованы в добрососедских взаимовыгодных отношениях между нашими странами», — заявил Морозов.

Ранее Кидава-Блоньска заявила, что на ближайшем заседании парламента она намерена представить проект резолюции о борьбе с «российской пропагандой, клевещущей на Польшу».

В своём Twitter она написала о необходимости вести «борьбу с ложью о Польше и истории» и сообщила о готовности «с удовольствием» представить соответствующий проект президенту Польши Анджею Дуде.