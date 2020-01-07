Эксперт оценил планы Польши по борьбе с «российской пропагандой»

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Кирилл Горшенин
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT слова вице-спикера польского сейма Малгожаты Кидава-Блоньска о необходимости бороться «с ложью о Польше и истории» и с «российской пропагандой, клевещущей на Польшу».
Эксперт оценил планы Польши по борьбе с «российской пропагандой»
  • globallookpress.com

Асафов указал на стремление Польши следовать американскому вектору для получения экономических преференций.

«Это вопрос убеждений и идеологии. Поскольку высшее польское политическое руководство будет разделять американский вектор, который пересматривает итоги Второй мировой войны, то... они будут вынуждены его защищать, в том числе на уровне официальных документов. Конечно, они будут предпринимать похожие действия для закрепления своей версии прошлого, в которой Россия является наследницей СССР и угрозой для всей прогрессивной Европы», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что подобный взгляд на историю существует только в польских высших политических кругах.

«Безусловно, польское население не разделяет эту версию, поскольку ещё живы те, кто помнит, как было на самом деле. Сложные моменты в российско-польской истории преодолены и обсуждены, в том числе на уровне Владимира Путина, который об этом неоднократно высказывался», — добавил Асафов.

Ранее Кидава-Блоньска заявила, что на ближайшем заседании сейма она намерена представить проект резолюции о борьбе с «российской пропагандой, клевещущей на Польшу».

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