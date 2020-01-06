Россия заблокировала заявление ООН по атаке на посольство США в Ираке

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Россия и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря, следует из комментария постпредства США при организации.
Россия заблокировала заявление ООН по атаке на посольство США в Ираке
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«Мы ценим заявления 27 стран — членов ООН, которые выступили против спланированного Ираном нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря... Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН из-за того, что два постоянных члена — Россия и Китай — не позволили выпустить заявление», — говорится в пресс-релизе.

При этом США обвинили Москву и Пекин в том, что они «ставят под сомнение авторитет совета».

В американском постпредстве также подчеркнули, что не допустят нападений на персонал и государственные учреждения и будут «решительно защищать» свои интересы.

3 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не обращались в Совбез ООН в связи с нападениями на свои дипмиссии.

При этом она отметила, что Вашингтон сам последние пять-шесть лет неоднократно блокировал заявления СБ ООН с осуждением нападений на посольства других государств.

31 декабря демонстранты подожгли ворота американского посольства в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла». 

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