Россия заблокировала заявление ООН по атаке на посольство США в Ираке
- globallookpress.com
«Мы ценим заявления 27 стран — членов ООН, которые выступили против спланированного Ираном нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря... Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН из-за того, что два постоянных члена — Россия и Китай — не позволили выпустить заявление», — говорится в пресс-релизе.
При этом США обвинили Москву и Пекин в том, что они «ставят под сомнение авторитет совета».
В американском постпредстве также подчеркнули, что не допустят нападений на персонал и государственные учреждения и будут «решительно защищать» свои интересы.
3 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не обращались в Совбез ООН в связи с нападениями на свои дипмиссии.
При этом она отметила, что Вашингтон сам последние пять-шесть лет неоднократно блокировал заявления СБ ООН с осуждением нападений на посольства других государств.
31 декабря демонстранты подожгли ворота американского посольства в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла».