Джонсон и премьер Ирака обсудили пути деэскалации на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и исполняющий обязанности главы правительства Ирака Адель Абдель Махди в телефонном разговоре обсудили дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом заявили в канцелярии британского премьера.

«Лидеры обсудили необходимость деэскалации напряжённости в регионе после смерти Касема Сулеймани и договорились вместе работать над поиском дипломатического пути вперёд», — приводит комментарий официального представителя Джонсона РИА Новости.

Британский премьер отметил приверженность Лондона стабильности и суверенитету Ирака и призвал продолжить общую борьбу с «Исламским государством»*.

Ранее Ирак приступил к подготовке механизма по выводу иностранных войск из государства.

5 января иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск и остановку сотрудничества с международной коалицией по борьбе с ИГ.

В Ираке заявили, что не давали разрешения США на атаку на Сулеймани в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.