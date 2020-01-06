Джонсон и премьер Ирака обсудили пути деэскалации на Ближнем Востоке
- Reuters
Об этом заявили в канцелярии британского премьера.
«Лидеры обсудили необходимость деэскалации напряжённости в регионе после смерти Касема Сулеймани и договорились вместе работать над поиском дипломатического пути вперёд», — приводит комментарий официального представителя Джонсона РИА Новости.
Британский премьер отметил приверженность Лондона стабильности и суверенитету Ирака и призвал продолжить общую борьбу с «Исламским государством»*.
Ранее Ирак приступил к подготовке механизма по выводу иностранных войск из государства.
5 января иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск и остановку сотрудничества с международной коалицией по борьбе с ИГ.
В Ираке заявили, что не давали разрешения США на атаку на Сулеймани в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.