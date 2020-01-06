Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ об угрозах Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах президента США Дональда Трампа ввести санкции против Ирака в случае проявления «враждебности» в отношении Вашингтона.

В интервью радиостанции Deutschlandfunk Маас назвал угрозы американского лидера «не очень полезными».

«Надо было ещё извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать», — написала Захарова в Facebook.

Ранее иракский парламент проголосовал за вывод с территории страны иностранных войск. После этого Трамп пригрозил санкционными мерами. Он предупредил, что они могут быть «очень значительными».

По его словам, войска Соединённых Штатов не покинут Ирак, пока Багдад не заплатит за построенную там авиабазу.