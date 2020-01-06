WP: Помпео предложил Трампу убить Сулеймани несколько месяцев назад

Государственный секретарь США Майк Помпео впервые предложил американскому президенту Дональду Трампу убить иранского генерала Касема Сулеймани несколько месяцев назад.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам источника, «впервые Помпео говорил с Трампом об убийстве Сулеймани несколько месяцев назад». Источник добавил, что ни Трамп, ни чиновники Минобороны США «не были готовы поддержать такую операцию».

Отмечается, что позиция Трампа изменилась после того, как 27 декабря военная база США недалеко от города Киркук в Ираке подверглась ракетному обстрелу, в результате чего погиб один американский военный и несколько человек пострадали.

По данным источников, 29 декабря Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли встретились с Трампом во Флориде, где были представлены возможные ответы на «агрессию Ирана», в том числе вариант убийства Сулеймани.

Отмечается, что решение Трампа атаковать Сулеймани стало «неожиданностью и шоком для некоторых чиновников».

3 января США нанесли ракетный удар по окрестностям аэропорта в Багдаде, в результате чего иранский генерал Касем Сулеймани погиб.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.