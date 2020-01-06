Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.

По его словам, недавние «военные авантюры» Вашингтона нарушили основополагающие принципы международных отношений, а также привели к эскалации и нестабильности на Ближнем Востоке.

«Мы настоятельно призываем США не злоупотреблять военной силой, призываем все стороны сохранять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, призываем как можно скорее вернуться на путь диалога и переговоров», — цитирует его РИА Новости.

3 января США нанесли ракетный удар по окрестностям аэропорта в Багдаде, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил Ирану несоразмерным военным ударом в случае атаки по любой американской цели.