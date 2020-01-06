Дочь Сулеймани предупредила США о последствиях

Дочь иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного обстрела США, заявила, что Вашингтон и Израиль ждут «чёрные дни» из-за гибели её отца.

Об этом, как передаёт Reuters, она сказала в ходе церемонии прощания с Сулеймани в Тегеране.

«Безумный Трамп, не думай, что всё закончится после мученической смерти моего отца», — заявила она.

В ночь на 3 января генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по окрестностям международного аэропорта в Багдаде, нанесённого по приказу президента Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.

Американский президент заявил, что готов обсудить возможность обнародования разведданных, связанных с убийством Сулеймани.