Дочь Сулеймани предупредила США о последствиях
- Reuters
Об этом, как передаёт Reuters, она сказала в ходе церемонии прощания с Сулеймани в Тегеране.
«Безумный Трамп, не думай, что всё закончится после мученической смерти моего отца», — заявила она.
В ночь на 3 января генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по окрестностям международного аэропорта в Багдаде, нанесённого по приказу президента Дональда Трампа.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.
Американский президент заявил, что готов обсудить возможность обнародования разведданных, связанных с убийством Сулеймани.