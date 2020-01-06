Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»

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Казахстан и США подписали соглашение о воздушном сообщении на принципах «открытого неба».
Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»
  • globallookpress.com

«Подписано соглашение о воздушном сообщении между правительством Республики Казахстан и правительством Соединённых Штатов», — говорится в сообщении пресс-службы Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. 

Уточняется, что в рамках соглашения «стороны могут выполнять полёты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с «пятой степенью» свободы воздуха».

Отмечается, что соглашение является первым для Казахстана, предусматривающим «принципы «открытого неба» в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта».

Как сообщает пресс-служба, соглашение установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между Казахстаном и США и будет способствовать дальнейшему развитию их стратегического партнёрства.

Документ подписали министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов и посол США в республике Уильям Мозер.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.

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