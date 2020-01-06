Пять человек погибли при ДТП в США

Пять человек погибли, ещё 60 получили ранения при ДТП в штате Пенсильвания. Об этом информирует Associated Press.

Уточняется, что водитель автобуса, который следовал из Рокуэйя (штат Нью-Джерси) в Цинциннати (штат Огайо), потерял управление на магистрали и перевернулся, после чего с ним столкнулись три тягача и легковой автомобиль.

Отмечается, что пострадавшие при инциденте в воскресенье, 5 января, возраст которых составляет от 7 до 67 лет, госпитализированы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В декабре сообщалось, что в США более 50 человек пострадали в ДТП с участием 69 автомобилей.