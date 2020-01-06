Пять человек погибли при ДТП в США
- globallookpress.com
Уточняется, что водитель автобуса, который следовал из Рокуэйя (штат Нью-Джерси) в Цинциннати (штат Огайо), потерял управление на магистрали и перевернулся, после чего с ним столкнулись три тягача и легковой автомобиль.
Отмечается, что пострадавшие при инциденте в воскресенье, 5 января, возраст которых составляет от 7 до 67 лет, госпитализированы.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В декабре сообщалось, что в США более 50 человек пострадали в ДТП с участием 69 автомобилей.