В США при наезде минивэна на остановку пострадали шесть человек

В американском городе Миннеаполис при наезде минивэна на остановку пострадали шесть человек, сообщает Star Tribune.

По данным издания, транспортным средством управлял 83-летний мужчина. Полиция задержала его, но впоследствии отпустила.

Как сообщили в полиции, водитель сначала сбил зеркало автобуса, который остановился для высадки пассажиров, потом сдал назад и снова врезался в зеркало автобуса. После этого он обогнул автобус и снёс остановку.

Отмечается, что состояние трёх человек оценивается как критическое.

В конце июня на севере Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов, два человека погибли, четверо получили серьёзные ранения.