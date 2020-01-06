Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
- globallookpress.com
Соответствующее совместное заявление лидеров опубликовал на своей странице в Twitter официальный представитель бундестага Штеффен Зайберт.
«Мы также подтверждаем нашу приверженность продолжению борьбы с ИГ. Этому по-прежнему придаётся высокий приоритет. Сохранение коалиции в этом отношении имеет большое значение. Мы призываем иракские государственные органы продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции», — говорится в нём.
Отмечается, что лидеры продолжают взаимодействие со всеми сторонами с целью «снизить напряжённость в регионе».
Ранее стало известно, что правительство Ирака приступило к подготовке документа для реализации решения парламента о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с коалицией по борьбе с ИГ, которую возглавляют США.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.