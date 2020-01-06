Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
  • globallookpress.com

Соответствующее совместное заявление лидеров опубликовал на своей странице в Twitter официальный представитель бундестага Штеффен Зайберт.

«Мы также подтверждаем нашу приверженность продолжению борьбы с ИГ. Этому по-прежнему придаётся высокий приоритет. Сохранение коалиции в этом отношении имеет большое значение. Мы призываем иракские государственные органы продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции», — говорится в нём.

Отмечается, что лидеры продолжают взаимодействие со всеми сторонами с целью «снизить напряжённость в регионе».

Ранее стало известно, что правительство Ирака приступило к подготовке документа для реализации решения парламента о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с коалицией по борьбе с ИГ, которую возглавляют США.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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