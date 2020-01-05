Меркель выразила соболезнования семьям погибших в Италии граждан ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с гибелью на севере Италии шести туристов из ФРГ в результате наезда автомобиля на толпу. Об этом сообщил официальный представитель бундестага Штеффен Зайберт.

«Ужасающие новости из Южного Тироля — радостный вечер, который закончился катастрофой... Я скорблю со всеми, кто там сегодня ночью потерял детей, братьев и сестер, друзей», — приводит он слова Меркель в Twitter.

Канцлер ФРГ также пожелала скорейшего выздоровления 11 пострадавшим.

Ранее стало известно об аресте водителя автомобиля, который наехал на туристов на итальянском горном курорте Лутаго. В его крови обнаружили превышение нормы алкоголя в 4,7 раза.