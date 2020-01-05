Меркель выразила соболезнования семьям погибших в Италии граждан ФРГ

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с гибелью на севере Италии шести туристов из ФРГ в результате наезда автомобиля на толпу. Об этом сообщил официальный представитель бундестага Штеффен Зайберт.
Меркель выразила соболезнования семьям погибших в Италии граждан ФРГ
  • Reuters

«Ужасающие новости из Южного Тироля — радостный вечер, который закончился катастрофой... Я скорблю со всеми, кто там сегодня ночью потерял детей, братьев и сестер, друзей», — приводит он слова Меркель в Twitter.

Канцлер ФРГ также пожелала скорейшего выздоровления 11 пострадавшим.

Ранее стало известно об аресте водителя автомобиля, который наехал на туристов на итальянском горном курорте Лутаго. В его крови обнаружили превышение нормы алкоголя в 4,7 раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить