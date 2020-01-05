Шесть человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Италии
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что все погибшие были молодыми туристами из Германии. Водитель врезался в них ночью, когда они шли, чтобы сесть в свой автобус.
Как указал агентству собеседник из полиции, пьяный водитель ехал на большой скорости. Правоохранительные органы не считают, что произошедшее связано с терроризмом.
В сентябре в Китае по меньшей мере десять человек погибли после того, как грузовик наехал на толпу пешеходов в городе Сянтань провинции Хунань.