Шесть человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Италии

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На севере Италии пьяный водитель врезался в толпу людей, в результате чего погибли шесть человек.
Шесть человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Италии
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что все погибшие были молодыми туристами из Германии. Водитель врезался в них ночью, когда они шли, чтобы сесть в свой автобус.

Как указал агентству собеседник из полиции, пьяный водитель ехал на большой скорости. Правоохранительные органы не считают, что произошедшее связано с терроризмом.

В сентябре в Китае по меньшей мере десять человек погибли после того, как грузовик наехал на толпу пешеходов в городе Сянтань провинции Хунань. 

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