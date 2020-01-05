Шесть человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Италии

На севере Италии пьяный водитель врезался в толпу людей, в результате чего погибли шесть человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что все погибшие были молодыми туристами из Германии. Водитель врезался в них ночью, когда они шли, чтобы сесть в свой автобус.

Как указал агентству собеседник из полиции, пьяный водитель ехал на большой скорости. Правоохранительные органы не считают, что произошедшее связано с терроризмом.

В сентябре в Китае по меньшей мере десять человек погибли после того, как грузовик наехал на толпу пешеходов в городе Сянтань провинции Хунань.