Сбивший насмерть шестерых туристов на севере Италии водитель арестован

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Водитель автомобиля, наехавшего на людей на севере Италии, в результате чего погибли шесть немецких туристов и ещё 11 человек пострадали, арестован по обвинению в убийстве и причинении телесных повреждений.
Сбивший насмерть шестерых туристов на севере Италии водитель арестован
  • Reuters

Об этом сообщает газета la Repubblica.

Инцидент произошёл на итальянском горном курорте Лутаго вблизи австрийской границы.

Обвиняемый — 28-летний местный житель, в крови которого впоследствии обнаружили превышение нормы алкоголя в 4,7 раза. 

В результате наезда погибли граждане Германии в возрасте от 19 до 22 лет. Среди пострадавших есть итальянцы, некоторые из них доставлены в больницу на территории Австрии.

Водитель автомобиля в настоящее время находится в больнице, у него берут анализы на наличие в крови наркотиков.

Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 января на севере Италии пьяный водитель на большой скорости врезался в группу молодых людей, в результате чего погибли шестеро немецких туристов. Власти не связывают произошедшее с терактом.

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