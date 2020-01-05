Сбивший насмерть шестерых туристов на севере Италии водитель арестован
- Reuters
Об этом сообщает газета la Repubblica.
Инцидент произошёл на итальянском горном курорте Лутаго вблизи австрийской границы.
Обвиняемый — 28-летний местный житель, в крови которого впоследствии обнаружили превышение нормы алкоголя в 4,7 раза.
В результате наезда погибли граждане Германии в возрасте от 19 до 22 лет. Среди пострадавших есть итальянцы, некоторые из них доставлены в больницу на территории Австрии.
Водитель автомобиля в настоящее время находится в больнице, у него берут анализы на наличие в крови наркотиков.
Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 января на севере Италии пьяный водитель на большой скорости врезался в группу молодых людей, в результате чего погибли шестеро немецких туристов. Власти не связывают произошедшее с терактом.