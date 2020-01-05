Боррель пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа посетить Брюссель.

Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

Отмечается, что вместе с этим Боррель «выразил глубокую озабоченность в связи с убийством генерала Касема Сулеймани» американскими военными в Ираке.

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

В свою очередь, Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.