Боррель пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
- Reuters
Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
Отмечается, что вместе с этим Боррель «выразил глубокую озабоченность в связи с убийством генерала Касема Сулеймани» американскими военными в Ираке.
3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.
В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.
В свою очередь, Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.