В Госдуме оценили заявление Трампа о «быстром и сильном ударе» по Ирану

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.

«Во-первых, нынешняя вашингтонская администрация идёт по пути нагнетания ситуации вокруг Ирана. Всё, что мы наблюдаем в последние дни, является тому подтверждением. Во-вторых, Иран должен будет найти способы реагирования, потому что США пытаются свести весь разговор к позиции Ирана, который объявил, что не оставит без внимания убийство своего генерала», — сказал он.

Депутат отметил, что США пытаются подать это убийство как своё «большое достижение в борьбе с противниками Соединённых Штатов».

«Но нарушены все мыслимые и немыслимые правила поведения на международной арене, когда государство — член ООН подвергается со стороны другого государства такому жесточайшему вмешательству в его дела и одна из ключевых фигур иранской политики устраняется физически… Это, конечно, в дополнение к уже отправленным в архив международным договорам, создавшим систему коллективной безопасности, становится ещё одним источником дестабилизации международной обстановки», — заключил он.

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

В свою очередь, Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.