В Госдуме оценили заявление Трампа о «быстром и сильном ударе» по Ирану

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.
В Госдуме оценили заявление Трампа о «быстром и сильном ударе» по Ирану
  • Reuters

«Во-первых, нынешняя вашингтонская администрация идёт по пути нагнетания ситуации вокруг Ирана. Всё, что мы наблюдаем в последние дни, является тому подтверждением. Во-вторых, Иран должен будет найти способы реагирования, потому что США пытаются свести весь разговор к позиции Ирана, который объявил, что не оставит без внимания убийство своего генерала», — сказал он.

Депутат отметил, что США пытаются подать это убийство как своё «большое достижение в борьбе с противниками Соединённых Штатов».

«Но нарушены все мыслимые и немыслимые правила поведения на международной арене, когда государство — член ООН подвергается со стороны другого государства такому жесточайшему вмешательству в его дела и одна из ключевых фигур иранской политики устраняется физически… Это, конечно, в дополнение к уже отправленным в архив международным договорам, создавшим систему коллективной безопасности, становится ещё одним источником дестабилизации международной обстановки», — заключил он.

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

В свою очередь, Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить