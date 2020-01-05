Пушков предложил властям США вернуть Техас Мексике

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предложил властям США вернуть американский штат Техас Мексике.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Отмечается, что таким образом сенатор прокомментировал слова американского генерала Бена Ходжеса, который назвал «неприемлемыми» претензии российской стороны на Крым, так как до Екатерины II России там не было.

«И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже всё остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике», — указал Пушков.

Вместе с тем политик подчеркнул, что до Екатерины II Украина вообще не существовала, поэтому «Крым не мог быть украинским».

Ранее британская газета The Guardian включила фотографию с фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму в топ-20 лучших снимков дня, назвав полуостров российским.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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