Британская The Guardian назвала Крым российским

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Британская газета The Guardian включила фотографию с фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму в топ-20 лучших снимков дня, назвав полуостров российским. Позднее издание убрало со своего сайта указание Крыма как территории России.
Британская The Guardian назвала Крым российским
  • РИА Новости

В изначальной подписи к фото говорилось: «Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль «Таврида — АРТ» недалеко от города Судак».

В настоящее время «Россия» вырезано из текста, осталось только слово «Крым».

На страницах The Guardian неоднократно публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией. 

В 2017 году британский таблоид Daily Mail опубликовал статью об уничтожении пиротехниками морской бомбы времён Второй мировой войны у берегов Севастополя, «расположенного на юго-западе России».

Посольство Украины в Великобритании возмутилось материалом.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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