Британская The Guardian назвала Крым российским
- РИА Новости
В изначальной подписи к фото говорилось: «Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль «Таврида — АРТ» недалеко от города Судак».
В настоящее время «Россия» вырезано из текста, осталось только слово «Крым».
На страницах The Guardian неоднократно публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.
В 2017 году британский таблоид Daily Mail опубликовал статью об уничтожении пиротехниками морской бомбы времён Второй мировой войны у берегов Севастополя, «расположенного на юго-западе России».
Посольство Украины в Великобритании возмутилось материалом.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.