Британский журнал назвал Крым российским

Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым российской территорией.

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

«Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крым стоит ввести в ряд самых популярных направлений 2020 года, но это территория, которая находится под военной оккупацией… Крым — это Украина», — написала украинская дипмиссия на своей странице в Facebook.

Посольство также опубликовало фотографию страницы журнала, где Крым отнесли к России.

Ранее британская газета The Guardian включила фотографию с фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму в топ-20 лучших снимков дня, назвав полуостров российским.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.